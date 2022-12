Jude Bellingham, la Liverpool din iarnă? Reacția lui Jurgen Klopp

Printre ele s-ar număra și Liverpool, însă Borussia Dortmund ar fi stabilit prețul mijlocașului la nu mai puțin de 150 de milioane de euro înainte de Cupa Mondială, potrivit presei internaționale.

Întrebat dacă Liverpool ar putea face o ofertă pentru Jude Bellingham încă din această iarnă, antrenorul Jurgen Klopp a început să râdă și a evitat să comenteze pe larg subiectul.

"În ianuarie?! Nu sunt persoana potrivită care să răspundă la întrebarea asta", a spus Jurgen Klopp, râzând.

"Suntem pregătiți pentru fereastra de transferuri din iarnă. E deja clar ce idei avem și care ne sunt nevoile acum. Dacă se va întâmpla ceva, vom vedea", a mai spus Klopp.

Bellingham, transferat de Borussia Dortmund în 2020, de la Birmingham, pentru 25 de milioane de euro, s-a adaptat excelent la formația din Bundesliga, unde a marcat deja 19 goluri și a oferit 21 de pase decisive în 112 meciuri.

Englezul a devenit om de bază și la echipa națională, el fiind titular în toate cele cinci meciuri ale Angliei de la Cupa Mondială din Qatar.

