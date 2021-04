Ironie maxima a unui club din Premier League dupa ce primele 6 echipe din Anglia si-au anuntat prezenta in Super Liga! Ce a putut sa posteze

Wolverhampton s-a autoproclamat campioana Angliei in sezonul 2019-2020.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal si Tottenham sunt 6 din cele 12 cluburi fondatoare ale Super Ligii. UEFA si FIFA au inceput amenintarile si au anuntat oficial ca echipele care vor participa la Super Liga, vor fi excluse din toate competiile organizate de FIFA si UEFA.

In tot acest razboi, Wolverhampton a avut puterea sa glumeasca. Pe contul oficial pe Twitter s-au proclamat campionii Premier League in sezonul 2018-2019, avand in vedere ca au terminat pe locul 7, si cele 6 echipe vor fi excluse din orice competitie.