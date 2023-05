Gundogan, între Manchester City și FC Barcelona! Englezii și-au schimbat propunerea după interesul lui Xavi 

Înfrângerea lui Arsenal în fața lui Nottingham Forest, 0-1, din runda cu numărul 37 din Premier League, a făcut-o pe Manchester City campioana Angliei pentru al treilea sezon la rând, cu trei jocuri rămase până la finalul sezonului.

După acest triumf, căpitanul „cetățenilor”, Ilkay Gundogan (32 ani) a transmis un mesaj pentru toți fanii echipei de pe Etihad în care a detaliat cât de muncit a fost titlul din acest sezon.

„Să ajut clubul să câștige titlul pentru al treilea sezon consecutiv este ceva foarte special. Premier League este, fără îndoială, cel mai competitiv campionat din lume, așa că asta spune multe despre performanța noastră.

Echipa este atât de talentată și atât de specială. Să fiu căpitan în acest sezon a fost un privilegiu enorm. Aș vrea să-i mulțumesc lui Pep, întregului staff și tuturor celor care au fost alături de club. Ne-au ajutat în fiecare zi cu tot ceea ce am avut nevoie pentru a reuși.

Să câștigăm acest trofeu de trei ori consecutiv și de cinci ori în șase sezoane e incredibil. Este un an pe care nu-l voi uita niciodată”, a declarat mijlocașul german pentru site-ul oficial al clubului.

Gundogan, între Manchester City și FC Barcelona

Totodată, Ilkay Gundogan a primit din partea conducerii de pe Etihad un contract pe un singur an, angajamentul scadent expirând în vara acestui an. Ceea ce nu a fost pe plac mijlocașului central, care e ademenit de FC Barcelona cu un contract pe trei ani. Însă, gruparea de Camp Nou nu îi poate asigura salariul de la Manchester City, de 10 milioane de euro pe an, și i-a cerut măcar să-și reducă pretențiile financiare, conform sport.es.

În urma presiunii exercitate de FC Barcelona, campioana Angliei vrea să-l mențină cu orice preț pe Ilkay Gundogan. Așa că pe lângă contractul de un an a mai adăugat o opțiune de prelungire pentru încă un sezon, potrivit The Times.

Căpitanul lui Manchester City a fost utilizat de Pep Guardiola în 48 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 9 goluri și a oferit 7 pase decisive.

În prezent, cota fotbalistului care a adunat 66 de prezențe pentru naționala Germaniei, pentru care a marcat și 17 goluri, este de 25 de milioane de euro, potrivit publicației Transfermarkt.