GALERIE FOTO | Fanii lui Leicester au creat un adevarat altar la stadion: Imagini EMOTIONANTE dupa accidentul de elicopter in care si-ar fi pierdut viata patronul clubului

Tragedia s-a petrecut dupa confruntarea din campionat dintre Leicester si West Ham, terminata la egalitate, 1-1.

Din informatiile presei, la bordul aeronavei s-ar fi aflat cinci persoane, intre care patronul clubului, Vichai Srivaddhanaprabha, si fiica sa cea mare. Totusi, pana acum nu exista nicio confirmare oficiala a autoritatilor care se ocupa de acest caz in ceea ce priveste identitatea victimelor.

In ciuda lipsei unei informatii oficiale, fanii lui Leicester au creat un adevarat altar la stadion, iar imaginile surprinse la fata locului sunt cutremuratoare. Acestia au venit cu flori si lumanari, cu fulare si mesaje pentru Vichai Srivaddhanaprabha, in care i-au multumit pentru ceea ce a facut pentru echipa lor favorita.

The crowd is getting bigger and bigger here at King Power Stadium. pic.twitter.com/MoDTaY3f1S