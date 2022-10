Fundașul legendar care e sigur că-l putea opri pe Erling Haaland: „Am jucat împotriva lui Ronaldo brazilianul!” 

Atacantul norvegian s-a integrat rapid în lotul echipei lui Pep Guardiola și înscrie pe bandă rulantă încă din primele meciuri. Erlig Haaland a început deja să doboare recorduri în tricoul lui Manchester City, în ciuda faptului că s-a spus că s-ar putea să nu se adapteze făcând trecerea de la Bundesliga la Premier League.

Erling Haaland a devenit coșmarul fundașilor, dar și al fanilor echipelor rivale, care au pornit petiții împotriva sa, însă un legendar fundaș e sigur că l-ar fi putut opri dacă s-ar fi înfruntat cu el.

Alessandro Nesta (46 ani), câștigător al Campionatului Mondial cu Italia și dublu câștigător al trofeului UEFA Champions League, a vorbit despre Erling Haaland și a fost întrebat dacă „l-ar putea opri” pe atacantul norvegian.

„Pot face asta, da! Pentru că am jucat împotriva lui Ronaldo brazilianul. Haaland este foarte bun însă acela a fost ceva diferit. Am jucat împotriva lui Messi și împotriva lui Cristiano Ronaldo, însă Ronaldo brazilianul a fost diferit pentru mine”, a spus Nesta pentru Copa90.

Mai mult, fostul fundaș a oferit și un indiciu legat de cum ar proceda pentru a-l închide pe Haaland: „Aș încerca să stau aproape de el. Când începe să alerge, poate l-aș bloca. Prea mult spațiu și ești mort!”

