Cum a reacționat Pep Guardiola după ce a aflat despre petiția de "eliminare" a lui Erling Haaland din Premier League

Autor al unei duble în victoria echipei Manchester City cu FC Copenhaga, scor 5-0, Erling Haaland continuă bifeze noi recorduri, până acum reușind să marcheze 19 goluri în 12 meciuri din acest sezon, în toate competiţiile, inclusiv 5 în Champions League.

Deși atacantul norvegian îi entuziasmează pe iubitorii fotbalului, fanii echipelor adverse nu sunt atât de încântați de posibilitatea „întâlnirii” cu el. Astfel, un suporter a creat o petiție care a devenit virală pe rețelele de socializare, petiție prin care Federației Engleze de Fotbal i se cerea să îl interzică pe Erling Haaland în Premier League, motivul fiind că „nu este corect”.

Petiția a fost inițiată de un fan al lui Manchester United, după denumirea contului său, Ten Hag's Reds!, iar descrierea acesteia este și mai inedită. "Pur și simplu nu este corect. Putem face o schimbare. Acum este momentul ca noi, oamenii, să acționăm. Acestui robot nu ar trebui să îi mai fie permis să continue în țara noastră", se arată în petiția care a strâns peste două milioane de semnături de când a fost lansată.

La conferința de presă susținută înaintea partidei cu Southampton, din campionatul intern, Pep Guardiola a fost întrebat ce părere are despre lansarea petiției împotriva lui Erling Haaland.

"O glumă, e o glumă! E bună! Are un simț al porții incredibil, e natural", a declarat tehnicianul campioanei din Premier League.

"They're saying it's not fair" ????

