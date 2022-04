Fulham, antrenată de la începutul acestui sezon de portughezul Marco Silva, a învins-o pe Preston, luni seară, scor 3-0, iar după 42 de meciuri disputate în Championship și-a asigurat promovarea matematică, având 86 de puncte, cu 13 peste ocupanta locului al treilea, Huddersfield.

Fulham, prima echipă promovată în Premier League

La finalul partidei de pe Craven Cottage, numeroși fani ai lui Fulham au intrat pe teren și au sărbătorit alături de jucători revenirea în Premier League, care, potrivit presei britanice, este recompensată cu aproximativ 200 de milioane de lire sterline.

Un merit deosebit pentru promovarea londonezilor îl are atacantul Aleksandr Mitrovic. Sârbul a marcat 40 de goluri în cele 40 de meciuri jucate în acest sezon de Championship, performanță care nu a mai fost reușită în Anglia în ultimii aproape 30 de ani: "Mai avem patru meciuri, trebuie să măresc acest număr. Am statistici grozave în acest sezon, dar am avut și jucători buni în preajma mea", a spus vârful care va juca alături de Serbia la CM 2022.

Un alt jucător important al lui Fulham din acest sezon este tânărul Fabio Carvalho (19 ani), care a marcat 10 goluri și a oferit șapte pase decisive. Mijlocașul portughez ar fi ajuns deja la un acord pentru un transfer la Liverpool, în vară.

Favorită pentru poziția secundă, care asigură, de asemenea, promovarea directă în Premier League, pare să fie Bournemouth, o altă echipă obișnuită cu primul eșalon.

"Cireșele" ocupă acum locul 2, cu 77 de puncte în 41 de meciuri. În zona pozițiilor 3-6, care duc în play-off, sunt Huddersfield (73p), Luton (71p), Nottingham (70p) și Sheffield United (66p).