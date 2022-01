Frank Lampard a semnat cu Everton! Revenire în Premier League după un an

El a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate, până în iunie 2024. Lampard va fi ajutat de Joe Edwards, Paul Clement şi Chris Jones.

La primul său meci, Lampard va întâlni Brentford, sâmbătă, în turul 4 al Cupei Angliei. Antrenorul în vârstă de 43 de ani îi succede lui Rafael Benitez, care a părăsit Everton în această lună.

Lampard era liber de un an, după ce a fost demis din funcţia de antrenor al echipei Chelsea.

Portughezul Vitor Pereira şi interimarul Duncan Ferguson au avut cel de-al doilea interviu pentru post vineri, dar clubul a decis să se orienteze către Lampard.

