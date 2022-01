Frank Lampard revine în antrenorat! S-a înțeles cu o rivală a lui Chelsea 

Frank Lampard este liber de contract din ianuarie 2021, când s-a despărțit de Chelsea. Fostul internațional englez a pregătit clubul de pe Stanford Bridge timp de un an și jumătate, până când a fost înlocuit cu Thomas Tuchel.

În acel moment, schimbarea gândită de Abramovich a fost inspirată. Tehnicianul german a dus-o pe Chelsea până în finala Champions League, unde s-a și impus în fața lui Manchester City, 1-0, și a terminat pe locul 4 în Premier League, echipa fiind pe 9 când a preluat-o.

La un an distanță, Lampard va semna un nou contract. Antrenorul s-a înțeles cu Everton, Rafa Benitez fiind demis de la cârma echipei după ce a obținut o singură victorie în ultimele 13 meciuri.

Informația este confirmată și de Fabrizio Romano, jurnalistul specializat în transferuri. Acesta susține că jucătorul care a făcut istorie în tricoul lui Chelsea și-a dat acordul de a o prelua pe Everton.

„Frank Lampard va fi noul manager al lui Everton. Acordul este total.

Decizia clubului a fost luată în seara aceasta (n.r. - vineri), în urma discuțiilor cu Frank Lampard, Vitor Pereira și Duncan Ferguson”, a precizat Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

Frank Lampard set to be appointed as new Everton manager. Full agreement reached now. It’s done and sealed. ???????????????????????????????? #EFC

Club decision made tonight after conversations with Frankie, Vitor Pereira and Duncan Ferguson.

Confirmed as @SamWallaceTel @ElBobble also reported tonight. pic.twitter.com/FLei2x7OUQ