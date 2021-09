FOTO | Imaginile așteptate de toți fanii lui United! Ronaldo a ajuns sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer

Cristiano Ronaldo (36 de ani) a ajuns la baza de pregătire a celor de la Manchester United, pentru a se pregăti sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer, fostul său coleg de pe Old Trafford.

Portughezul vrea să joace cât mai repede în tricoul ”diavolilor”. Ar putea s-o facă sâmbătă, pe 11 septembrie, chiar pe Old Trafford, în meciul cu Newcastle. Manchester United a postat câteva fotografii din cantonamentul clubului, cu Solskjaer discutând cu starul portughez.

Ronaldo is back at Manchester United’s training ground with Solskjaer ???????? pic.twitter.com/TafAhSCUDe