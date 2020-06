Fotbal REGAL! Cu ce echipe de club tin REGINA ELISABETA A II-A si membrii familiei sale

Chiar daca incearca sa isi ascunda afinitatile, atasamentul membrilor familiei regale fata de unele cluburi de fotbal nu mai este un secret.

Cosmin Craciun

Populara in toata lumea si ajunsa subiect de documentare si seriale TV, familia regala nu avea cum sa fie straina de cel mai popular sport din Marea Britanie. Fotbalul este o adevarata religie in insula, iar Regina Elizabeta a II-a si apropiatii sai au dezvoltat afinitati pentru anumite cluburi, de-a lungul anilor. Iata cu cine tin Printul Charles, Kate Middleton si Regina insasi!

Regina Elizabeta a II-a - Arsenal Londra

S-a speculat foarte mult cu privire la echipa favorita a Reginei, iar aceasta se pare ca este o fana a celor de la Arsenal. A dat-o de gol Jeremy Corbyn, in 2018, cand liderul Partidului Laburist a dezvaluit ca Elisabeta a II-a impartaseste cu el pasiunea pentru clubul din nordul capitalei Regatului. De altfel, in 2007, in timpul unui eveniment ce a avut loc la Palatul Buckingham, lidera monarhiei din insula a schimbat cateva replici cu Arsene Wenger si a fost placut impresionata de Cesc Fabregas, pe atunci jucatorul “tunarilor”.

Printul Philip - Arsenal Londra

Chiar daca a fost mai mereu in umbra sotiei sale, printul ajuns la 98 de ani este foarte posibil sa o fi influentat pe Regina in privinta echipei sale favorite. Printul Philip este suporter al lui Arsenal si a fost prezent la inaugurarea arenei Emirates Stadium in 2007, cand s-a intretinut cu Thierry Henry si cu Peter Hill-Wood, pe atunci conducator al echipei antrenate in prezent de Mikel Arteta.

Printul Charles - Burnley

Viitorul purtator al coroanei, Printul Charles, s-a declarat fan al lui Burnley dupa o perioada in care a facut munca de caritate in zona reprezentata de echipa lui Sean Dyche. Ca semn de recunostinta pentru sustinerea sa, Printul a primit din partea clubului un abonament VIP in 2012.

Printul Harry - Arsenal Londra

Desi nu a recunoscut niciodata oficial ca ar fi suporterul “tunarilor”, Harry a fost surprins afirmand ca cei mai multi membri ai familiei regale tin cu Arsenal. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca si el sustine clubul din nordul Londrei. Totusi, Harry este pasionat mai mult de rugby.

Printul William - Aston Villa

Poate cel mai mare iubitor de fotbal crescut la Buckingham, Printul William este fan declarat al echipei Aston Villa. Prezent in dese randuri la partidele echipei din Birmingham, fiul Printesei Diana si al Printului Charles sustine inca de cand era copil clubul pentru care evolueaza Jack Grealish.

Kate Middleton - Chelsea Londra

Sotia printului William a fost asociata cu Aston Villa, pentru ca partenerul sau sustine cu ardoare echipa din Birmingham. Totusi, la un eveniment din 2015 dedicat copiilor defavorizati, Ducesa a fost surprinsa batand palma cu un pusti, care a dezvaluit ulterior ca au facut asta pentru ca amandoi sunt fanii echipei de pe Stamford Bridge.