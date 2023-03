Clubul Crystal Palace a renunţat la serviciile tehnicianului Patrick Vieira, vineri, după o serie de 12 meciuri fără victorie.

“Această decizie dificilă s-a luat cu mare regret. Însă până la urmă rezultatele din ultimele luni ne-au plasat într-o poziţie precară în campionat şi am simţit că este necesară o schimbare pentru a ne da cea mai bună şansă de a ne menţine în Premier League”, a declarat preşedintele clubului, Steve Parish, conform news.ro.

Din staff-ul lui Vieira rămâne la echipă doar antrenorul portarilor, Dean Kiely.

Crystal Palace nu a mai câştigat un meci din 31 decembrie şi miercuri a fost învinsă de Brighton, scor 1-0, aceasta fiind a treia înfrângere consecutivă.

În ultimele 12 meciuri, echipa Crystal Palace a înregistrat şapte înfrângeri şi cinci remize.

Patrick Vieira, în vârstă de 46 de ani, este campion mondial în 1998 și campion european în 2000, ca jucător, cu naționala Franței.

În Premier League, el a evoluat aproape un deceniu la Arsenal și și-a încheiat cariera la Manchester City.

