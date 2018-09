Fellaini, facut de ras de iubitul unei starlete XXX! Ce mesaje ii trimitea pe Instagram. FOTO

Marouane Fellaini a incercat sa cucereasca o vedeta TV din Anglia prin intermediul Instagram.

Fellaini, recunoscut pentru aventurile sale cu starlete XXX, a incercat o noua cucerire, pe Instagram. El i-a trimis mesaje modelului Tina Stinnes, vedeta TV din Marea Britanie, insa acestea au intrat in posesia prietenului acesteia.

"Fellaini, iesi din mesajele private ale prietenei mele", a postat acesta public. Fellaini a incercat sa se bage in vorba cu frumoasa Tina, care apare acum in emisiunea Iunsula Iubirii. Din fericire pentru belgian, mesajele erau doar introductive. "Buna, ce faci?", i-a scris acesta Tinei in cateva randuri. Raspunsul a venit doar din partea iubitului acesteia.

Belgianul Fellaini de la Manchester United a avut relatii in trecut cu modelul Playboy Victoria Bonia, cu 15 ani mai in varsta decat el, dar si cu fosta miss Belgia, Lara Binet sau actrita porno Roxanne Jeffers.