El prinde topurile celor mai URATI fotbalisti, dar ea e ZEITA! Cum arata sotia lui Peter Crouch

Abbey Clancy (34 de ani) e una dintre cele mai de succes fotomodele din Marea Britanie si, in acelasi timp, sotie devotata pentru Peter Crouch, atacantul de 2 metri care facea furori in fotbalul mondial in urma cu mai mult de un deceniu.

Daca varful care a trecut in cariera pe la echipe de top precum Liverpool si Tottenham si-a incheiat cariera in 2019, la varsta de 38 de ani, frumoasa sa partenera de viata isi continua activitatea in modelling, cu aparitii delicioase pentru tabloidele din Regat.

Blonda cu ochii verzi si cu picioare interminabile ne-a oferit o ultima mostra pe Instagram, de aceasta data avand-o alaturi si pe fiica cea mare, Sophia (9 ani). Cele doua s-au lasat fotografiate chiar de Peter Crouch, savurand cate o inghetata pe bancheta unei masini VW retro. Dupa cum se poate vedea, tanara fata a mostenit ceva din calitatile fizice ale mamei si promite sa-i calce pe urme.

Peter Crouch si Abbey Clancy s-au cunoscut in 2006 si s-au casatorit in 2011, la cateva luni distanta de la nasterea Sophiei, primul dintre cei patru copii ai cuplului (in afara acesteia, mai au o fata si doi baieti).