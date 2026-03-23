Doi jucători de la Brentford, ale căror nume nu au fost făcute publice, au fost răniţi în noaptea de sâmbătă spre duminică în Richmond, în timp ce încercau să-i acorde ajutor unui bărbat victima unei agresiuni, posibil de natură rasistă, informează The Telegraph.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 2 dimineaţa, la Richmond, în sud-vestul Londrei.

Cei doi jucători, ale căror nume nu au fost dezvăluite, se întorceau pe cont propriu de la Leeds, unde echipa lor a obţinut un rezultat de egalitate (0-0) în cadrul etapei a 31-a din Premier League.

Se pare că aceştia au văzut un bărbat care era agresat, o agresiune posibil de natură rasistă, potrivit presei engleze. Ei ar fi intervenit pentru a veni în ajutorul victimei şi pentru a încerca să calmeze situaţia până la sosirea poliţiei.

Niciunul dintre cei doi jucători nu a suferit răni grave, deşi martorii au declarat că au văzut sânge după altercaţie. „O anchetă este în curs şi nu s-a efectuat nicio arestare până în prezent”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

news.ro