Din renegat a ajuns căpitan! Cristiano Ronaldo va purta banderola în Aston Villa - Manchester United 

Cristiano Ronaldo (37 ani) nu traversează cel mai bun sezon al carierei. Superstarul portughez a fost „taxat” de Erik ten Hag (52 ani) pentru că a dorit să plece în vară, iar Marcus Rashford (24 ani) a fost prima opțiune a antrenorului pentru centrul atacului.

Spiritele au escaladat după meciul cu Totenham, 2-0, din etapa a 10-a, când Cristiano Ronaldo a plecat la vestiare în minutul 89. Ulterior, Erik ten Hag a mărturisit că nu superstarul portughez nu a dorit să intre în ultimele două minute pe teren și a fost exclus din lot pentru duelul cu Chelsea.

Însă supărarea neerlandezului nu a durat foarte mult. Cristiano Ronaldo a fost titular în ultimele 3 jocuri, două în campionat și unul în Europa League, iar în meciul cu Aston Villa, de duminică, de la 16:00, șeptarul va fi căpitanul lui Manchester United în duelul cu Aston Villa.

???? TEAM NEWS! ????

Erik makes one change from Thursday's win in Spain, with @MarcusRashford coming in for the suspended @B_Fernandes8.#MUFC || #AVLMUN