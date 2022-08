Dele Alli, în declin total de când a părăsit-o pe Spurs. Clubul din Turcia interesat de serviciile fotbalistului

Tottenham Hotspur l-a transferat pe Dele Alli în iarna anului 2015 de la MK Dons, pentru 6.63 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate, nu depășea 2 milioane de euro.

La clubul din Londra, fostul internațional englez a arătat excelent. A reușit să marcheze 67 de goluri în 269 de partide și să paseze decisiv în 61 de situații. Și-a atins potențialul maxim, însă a avut un declin total.

Everton l-a adus gratis în perioada de iarnă de mercato a acestui an, însă, fotbalistul nu a impresionat nici la formația din Merseyside, condusă de legenda lui Chelsea, Frank Lampard.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Everton și Besiktas s-au înțeles asupra transferului lui Dele Alli la echipa din Turcia.

Italianul a mai scris pe Twitter că englezul este cel care decide ultimul situația sa: dacă își dorește să părăsească clubul din Premier League sau dacă vrea să rămână la Everton.

Everton-Besiktas have an agreement in place for Dele Alli since yesterday. No issues on club side, it's up to Dele who will decide his future soon. ???????????? #EFC

Besiktas are pushing to get it done as soon as possible, up to the player now. pic.twitter.com/f1luF1WsWI