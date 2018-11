Decizia fara precedent luata de Leicester! Ce se va intampla la urmatorul meci din Premier League, primul de pe propriul teren dupa moartea patronului

Jucatorii celor de la Leicester City vor purta tricouri cu numele patronului Vichai Srivaddhanaprabha la partida cu Burnley din acest weekend, prima de pe propriul teren dupa tragedia de la sfarsitul lui octombrie. La precedentul meci de pe King Power Stadium, un accident de elicopter i-a fost fatal patronului thailandez, fiind una dintre cele 5 victime ale tragicului accident.

Cei de la Leicester planuiesc mai multe momente in memoria lui Vichai, inclusiv un clip de prezentare. Si suporterii au programat un mars catre stadion inainte de meci, Vichai Srivaddhanaprabha fiind foarte popular printre fanii campioanei Angliei din 2016.

Ambele echipe vor purta banderole negre iar partida va fi precedata de 2 minute de tacere. Cei de la Leicester vor purta tricoul cu numele lui Vichai Srivaddhanaprabha inscriptionat in prima repriza si cu emblema ce comemoreaza Remembrance Sunday in repriza a doua.

Atacantul celor de la Leicester, Jamie Vardy, a decis sa scoata la licitatie locurile sale din loja stadionului pentru aceasta partida, banii urmand sa fie donati.

Leicester City fans will be invited to pay tribute to the Club’s late Chairman, Vichai Srivaddhanaprabha, during Saturday’s Premier League game at King Power Stadium.