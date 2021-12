Houdini din Premier League! Un fan al lui West Ham s-a strecurat și a urmărit de pe teren meciul echipei favorite

O scenă mai puțin întâlnită pentru Premier League a avut loc în etapa de Boxing Day, la meciul West Ham United - Southampton 2-3.

Un fan al gazdelor a reușit să păcălească forțele de ordine și să se strecoare pe teren, de unde a urmărit calm o perioadă meciul echipei favorite.

În cele din urmă, cei responsabili cu securitatea au ajuns lângă el și l-au escortat în afara suprafeței de joc. ”A fost cea mai liniștită invazie a terenului din toate timpurile”, au notat cu umor cei de la Soccer AM.

This West Ham fan was standing on the side of the pitch like a Dad watching his son play Sunday League ???????? pic.twitter.com/OzqyEeftTA