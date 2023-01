Cu ce sumă se alege Atletico Madrid de pe urma împrumutului lui Joao Felix, transferat pentru 127 de milioane de euro

Portughezul și-a dorit o nouă experiență, iar londonezii au insistat pentru transferul său, astfel că un anunț oficial este așteptat chiar în următoarea perioadă.

Pentru împrumutul Joao Felix, cel mai scump transfer din istoria clubului, Atletico Madrid se va alege cu 11 milioane de euro din partea celor de la Chelsea. În plus, londonezii îi vor achita integral salariul internaționalului portughez, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Chelsea are now expected to close in on João Félix deal in 24/48h — as final details of the agreement with Atletico Madrid are being finalised ???????? #CFC

All parties ready to prepare documents and get it signed. Full package around €11m, salary covered by Chelsea. pic.twitter.com/6jWNUkNGO6