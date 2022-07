Aflați în Coreea de Sud pentru un turneu de pregătire înainte de debutul noului sezon, jucătorii de la Tottenham au fost protagoniștii unor imagini incredibile.

La finalul primei zile de antrenament din Seul, fotbalițtii antrenați de Antonio Conte au cazut ca secerați, după intensitatea sesiunii de pregătire.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Marea Britanie, jucătorii s-au antrenat intens timp de 90 de minute, apoi au alergat 42 de lungimi de teren, oboseala fiind accentuată de umezeala din oraș.

Brutal training sessions under Conte. The players are being put through repeated full pitch runs after two hours of training. Players dropping out, feeling the heat and pace, before rejoining the group. Kane and Son among those feeling the pace, collapsing and then rejoining. pic.twitter.com/AOhSDvwAMS