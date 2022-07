Așa au strâns bani de Richarlison! Conducerea lui Tottenham Hotspur, nevoită să cedeze un jucător important

Odată cu venirea lui Antonio Conte pe banca tehnică a grupării din nordul Londrei. Spurs atacă piața de transferuri și a făcut-o chiar bine.

Sosirile lui Richarlison și Yves Bissouma nu sunt de ici și de colo, conducerea londoneză a încheiat un acord cu pirivre la mutarea lui Steven Bergwijn la Ajax, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Cotat la 18 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, neerlandezul urmează să fie cedat la clubul de unde și-a început cariera fotbalistică, pentru 30 milioane de euro.

Steven Bergwijn to Ajax, here we go! Deal almost done, Tottenham and Ajax closing on final details. Spurs always wanted €30m… and they will receive €30m fee. ????⚪️???? #Ajax

Bergwijn deal will be completed this week, personal terms were agreed since long time. pic.twitter.com/ULBdTi7E3u