Unchiul lui Villas-Boas, fostul antrenor al lui Chelsea, Tottenham sau Marseille, a devenit șeful celui mai ciudat stat din lume!

Unchiul lui Andre Villas-Boas (44 de ani), fostul antrenor al lui FC Porto, Chelsea, Tottenham Hotspur sau Olympique Marseille, este începând de ieri conducătorul celei mai bizare enități statale din lume.

Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas (82 de ani) a devenit locotenent și mare maestru al Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta, după decesul lui Marco Luzzago.

Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta este un ordin religios medieval asimilat pe plan internațional unui stat, deși nu deține niciun teritoriu, care întreține însă relații diplomatice cu mai multe țări, 112 la număr, inclusiv România!

Villas-Boas este o familie aristocratică din Portugalia, care a deținut titlul nobiliar de viconți de Guilhomil, din care descinde și antrenorul care a făcut istorie la FC Porto.

Andre Villas-Boas a câștigat în sezonul 2010-2011 patru trofee cu Porto (campionatul, Cupa, Supercupa și Europa League), după care le-a mai pregătit pe Chelsea, Tottenham Hotspur, Zenit Sankt Petersburg, Shanghai SIPG și, ultima dată, Olympique Marseille, de unde a plecat anul trecut.

The Grand Magistry announces, with deep sorrow, the return to the Father’s house of His Excellency the Lieutenant of the Grand Master, Fra’ Marco Luzzago, who passed away today at Villa Ciccolini (Sforzacosta, Macerata province), following a sudden illnesshttps://t.co/7q6Tr61uDR