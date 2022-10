Cristiano Ronaldo a rupt tăcerea după ce a fost exclus din lotul lui Manchester United! Reacția portughezului 

Manchester United a anunțat printr-un comunicat oficial faptul că atacantul portughez nu va face parte din lotul echipei pentru meciul din weekend cu Chelsea. Presa britanică a anunțat că decizia a fost luată de Erik ten Hag, cu sprijinul conducerii, după ce Cristiano Ronaldo a refuzat să intre pe teren pe finalul meciului cu Tottenham, încheiat 2-0 pentru „diavolii roșii”.

Cristiano Ronaldo a fost surprins plecând spre vestiare înainte de fluierul final al partidei, părăsind ulterior în grabă stadionul. După meci, întrebat despre situația portughezului, antrenorul lui Manchester United a anunțat că se va ocupa de problemă în cursul zilei de joi.

Mesajul postat de Cristiano Ronaldo după ce a fost exclus din lotul lui Manchester United

La câteva ore de la comunicatul postat de club, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe Instagram în care le transmitea un mesaj fanilor săi prin care anunța că va continua să lupte și să muncească, dar și să își susțină echipa în următoarea perioadă.

„Așa cum am făcut întotdeauna de-a lungul carierei mele, încerc să trăiesc și să joc cu respect față de colegii mei, adversarii mei și antrenorii mei. Asta nu s-a schimbat. Nu m-am schimbat. Sunt aceeași persoană și același profesionst care am fost în ultimii 20 de ani în care am jucat în fotbalul de elită, iar respectul a jucat întotdeauna un rol foarte important în luarea deciziilor.

Am început de foarte tânăr, jucătorii mai în vârstă și mai experimentați au fost întotdeauna exemple extrem de importante pentru mine. Astfel, mai târziu, am încercat întotdeauna să setez un exemplu în mine pentru tinerii care au crescut în toate echipele pe care le-am reprezentat. Din păcate nu este întotdeauna posibil asta și câteodată tensiunea momentului nu scoate ce e mai bun din noi.

În aceste momente, simt doar că trebuie să muncesc din greu în Carrington, să îmi sprijin coechipierii și să mă pregătesc pentru tot în orice meci. Nu este o opțiune să cedezi în fața presiunii. Nu a fost niciodată. Aceasta este Manchester United și uniți trebuie să rămânem. În curând vom fi din nou împreună”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram.