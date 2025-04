Fosta sa echipă a avut un sezon modest, dar este convins că Pep Guardiola va redresa situația, iar ”cetățenii” se vor lupta cu șanse reale pentru titlul din Premier League în sezonul următor.



Întrebat direct despre Arsenal, echipa care reprezintă Premier League în semifinalele UEFA Champions League, Pantilimon a dat un verdict clar. Nu-i vede pe ”tunarii” lui Mikel Arteta câștigând titlul în sezonul următor.



Pe lângă Liverpool, proaspăt campioană în Anglia, fostul portar le vede și pe Chelsea, Manchester City și Newcastle implicate în luptă.



Pantilimon: ”Nu o văd pe Arsenal câștigând trofeul suprem”



„Pentru mine, Arsenal arată ca o echipă de TOP 4, nu o pot vedea câștigând campionatul. Am eu feeling-ul ăsta, asta se discută de mulți ani și în Anglia. E o echipă care prestează un fotbal bun, are foarte multă calitate, a schimbat liniile, are un lot experimentat, cu un antrenor foarte bun, dar n-o văd acolo.



Sunt convins că o să vedem un alt City. Știu și ei că acest sezon a fost unul eșuat, chiar dacă sunt în finala Cupei Angliei. Și Guardiola a declarat că nu este un sezon reușit. Liverpool a venit cu vești foarte bune, prelungirea contractelor lui Salah și Van Dijk, deci iar vor rămâne acolo. Bag în calcul Newcastle, care va fi o echipă foarte puternică, bag în calcul chiar și Chelsea, deci nu cred că va fi Arsenal favorită.



O văd în TOP 4, dar nu în cursa pentru câștigarea campionatului. Sunt la al doilea sau al treilea an consecutiv în care au fost la limită. Se poate întâmpla orice, dar eu nu-i văd câștigând trofeul suprem Premier League”, a spus Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Arsenal a câștigat ultima oară titlul în 2004, celebrul sezon ”invincibil”, în care ”tunarii„ nu au pierdut niciun meci. De atunci au urmat cinci FA Cup și cinci Supercupe ale Angliei.



Arsenal, în semifinalele Champions League



”Tunarii” au eliminat-o pe Real Madrid în sferturi, dar au fost învinși în primul meci din semifinale de PSG, scor 0-1. Returul este programat peste o săptămână, la Paris, iar echipa lui Luis Enrique pleacă din postura de favortiă.



Arsenal nu a mai fost într-o finală de Champions League din 2006. Atunci au pierdut chiar la Paris, în fața Barcelonei, scor 2-1.

