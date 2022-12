Chiar în orașul în care s-a născut, Haaland a marcat o ”dublă”, în minutele 51 și 64, și a ajuns la 20 de goluri marcate în acest sezon de Premier League, o cifră uimitoare, având în vedere că vârful norvegian a disputat 14 meciuri în actuala stagiune.

După această partidă, Haaland a stabilit un record impresionant. A devenit cel mai rapid jucător care ajunge la 20 de goluri în Premier League, depășind nume precum Andrew Cole, Ruud van Nistelrooy sau Diego Costa.

Pe lângă cele 20 de goluri marcate în Premier League, Haaland se mai poate lăuda și cu cinci reușite în Champions League, unde a disputat patru partide în faza grupelor.

20 - Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances:

14 - Erling Haaland

21 - Kevin Phillips

23 - Andrew Cole

26 - Ruud van Nistelrooy

26 - Diego Costa

26 - Tony Yeboah

