Bătut de Arsenal, Pep Guardiola a dat drumul la ironii: ”Asta e o știre”

Manchester City avea nevoie de o victorie pe Emirates Stadium pentru a rămâne pe primul loc în campionat, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Arsenal a câștigat cu 1-0 grație unui gol marcat în minutul 86 de Gabriel Martinelli, cu un șut de la marginea careului, deviat nefericit de Nathan Ake.

Manchester City a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în campionat, după ce a pierdut și cu Wolverhampton, scor 2-1. Întrebat despre acest aspect, Pep Guardiola nu s-a putut abține și i-a ironizat pe cei de la Arsenal.

Guardiola a amintit de palmaresul pe care Manchester City l-a avut în fața lui Arsenal înainte de această partidă, cu 12 victorii consecutive.

”Manchester City să piardă două meciuri la rând în Premier League nu e o știre. Arsenal să bată City pentru prima oară după 12 înfrângeri e o știre”, a spus Guardiola.

????️ Pep Guardiola: “Manchester City losing back-to-back Premier League games is not news. Arsenal beating City for the first time after 12 losses is news.” ????#MCFC pic.twitter.com/4NtJGz9mTb