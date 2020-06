CEL MAI BOGAT fotbalist din toate timpurile e de negasit! Are MILIARDE in conturi si a fost coleg de vestiar cu un international roman

Nici Cristiano Ronaldo, nici Leo Messi nu se bucura in acest moment de titlul de cel mai bogat fotbalist, care ii apartine unui anonim, Faiq Bolkiah. Fost coleg cu romanul Alex Pascanu, acesta a disparut insa subit din peisaj.

Cum e posibil asa ceva? Simplu, pentru ca tanarul de 22 de ani de care n-a auzit nimeni e nepotul sultanului statului Brunei, Hassanal Bolkiah, a carui avere e una incomensurabila, de ordinul zecilor de miliarde de euro.

Desi avea bani cat sa traiasca o mie de vieti, Faiq Bolkiah si-a urmat pasiunea pentru fotbal si a reusit in urma cu cativa ani sa atraga atentia marilor cluburi din Premier League. Astfel, dupa ce si-a facut junioratul la Academia clubului Southampton, asiaticul a dat probe la Arsenal, iar in 2014 a semnat cu Chelsea. Doi ani mai tarziu, Bolkiah a schimbat din nou echipa, ajungand la Leicester City, mai exact la formatia U23 a "vulpilor", acolo unde timp de trei sezoane (2016-2019) a impartit vestiarul cu fundasul roman Alex Pascanu, in prezent la FC Voluntari.

De altfel, in ultimul meci oficial consemnat de statistici pentru Bolkiah (Leicester U23 - Feyenoord U23, in ianuarie 2019), Pascanu a fost integralist, iar Faiq a ramas de banca de rezerve. In mod oarecum ciudat, de-atunci nu s-a mai auzit nimic despre Faiq Bolkiah, in ciuda faptului ca el este in continuare sub contract cu fosta campioana a Angliei, cel putin pana in aceasta vara.

Nascut la Los Angeles, mijlocasul ofensiv ar fi putut opta sa joace la nivel international pentru nationala SUA, insa a ales sa imbrace tricoul micutei reprezentative din Brunei, unde a si fost "uns" capitan. Insa si in acest caz, ultima sa prezenta dateaza de aproape 2 ani, din septembrie 2018.