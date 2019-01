Cea mai mare surpriza a serii! Chelsea, DEMOLATA de Bournemouth

Cea mai mare surpriza a serii vine din Premier League.

Bournemouth a reusit scorul etapei a 24-a si a invins pe teren propriu pe Chelsea, scor 4-0. King, cu o dubla (min.47, min.74), Brooks - minutul 63 si Daniels, la ultima faza a meciului, au marcat pentru gazde.



In urma acestui rezultat, Bournemouth urca pe locul 10 in Premier League, in timp ce Chelsea cade pe pozitia a cincea.



Liderul Liverpool a reusit doar un 1-1 pe teren propriu cu Leicester si nu a putut profita la maximum de infrangerea lui City, scor 1-2 cu Newcastle.