În presa din Spania s-a scris că Real Madrid ar fi ajuns la un acord cu unul dintre ce mai importanți jucători de la Arsenal.

William Saliba (24 de ani), pe care Marca l-a descris ca fiind ”cel mai bun fundaș al lui Arsenal” imediat după dubla cu Real Madrid, din sferturile de finală, ar fi fost convins de galactici să vină pe Santiago Bernabeu, însă situația pare că s-a schimbat.

Potrivit jurnalistului David Ornstein, Arsenal a început negocierile pentru prelungirea înțelegerii cu francezul, cerința fundașului fiind o mărire de salariu, ceea ce nu ar reprezenta o problemă pentru gruparea din Premier League, ținând cont de rolul important pe care îl are jucătorul în echipă.

Titular incontestabil în centrul defensivei lui Arsenal alături de Gabriel, William Saliba a ajuns pe Emirates în 2019, de la Saint-Etienne, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro.



Arseanl l-a împrumutat la fosta sa echipă pentru un sezon, dar și la OGC Nice sau Olympique Marseille. Din 2022 a devenit o piesă importantă în echipa ”sudată” de Mikel Arteta în ”North London”.

Pantilimon: ”Nu o văd pe Arsenal câștigând trofeul suprem”

Întrebat direct despre Arsenal, Costel Pantilimon a dat un verdict clar. Nu-i vede pe ”tunarii” lui Mikel Arteta câștigând titlul în sezonul următor.



Pe lângă Liverpool, proaspăt campioană în Anglia, fostul portar le vede și pe Chelsea, Manchester City și Newcastle implicate în luptă.

„Pentru mine, Arsenal arată ca o echipă de TOP 4, nu o pot vedea câștigând campionatul. Am eu feeling-ul ăsta, asta se discută de mulți ani și în Anglia. E o echipă care prestează un fotbal bun, are foarte multă calitate, a schimbat liniile, are un lot experimentat, cu un antrenor foarte bun, dar n-o văd acolo.



Sunt convins că o să vedem un alt City. Știu și ei că acest sezon a fost unul eșuat, chiar dacă sunt în finala Cupei Angliei. Și Guardiola a declarat că nu este un sezon reușit. Liverpool a venit cu vești foarte bune, prelungirea contractelor lui Salah și Van Dijk, deci iar vor rămâne acolo. Bag în calcul Newcastle, care va fi o echipă foarte puternică, bag în calcul chiar și Chelsea, deci nu cred că va fi Arsenal favorită.



O văd în TOP 4, dar nu în cursa pentru câștigarea campionatului. Sunt la al doilea sau al treilea an consecutiv în care au fost la limită. Se poate întâmpla orice, dar eu nu-i văd câștigând trofeul suprem Premier League”, a spus Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro.