Ce a făcut West Ham, adversara FCSB-ului din Conference League, în ultima etapă din Anglia

Fulham a început agresiv meciul cu londonezii de la West Ham, pe teren advers. Oaspeții au deblocat talbela în minutul 5, grație reușitei lui Andreas Pereira.

Câteva minute mai târziu, brazilianul a cauzat un penalty și a văzut cartonașul galben. Jarrod Bowen a lovit perfect balonul de la punctu lcu var și a restabilit egalitatea în minutul 29 al partidei.

La pauză, scorul a fost 1-1, însă în repriza a doua tehnicianul scoțian David Moyes a "lansat" ofensiva pentru West Ham.

Gianluca Scamacca a majorat diferența din pasa lui Lucas Paqueta în minutul 62, iar Michail Antonio a dus scorul la 3-1 în minutul 90+1, securizând cele trei puncte pentru "ciocănari".

Gianluca Scamacca. That's it. That's the tweet. pic.twitter.com/pzdrBEOL4I — West Ham United (@WestHam) October 9, 2022

West Ham, în această stagiune

După nouă etape, West Ham se află pe poziția a 13-a cu 10 puncte din 27 posibile. Londonezii au înregistrat trei victorii, un rezultat de egalitate și cinci eșecuri până acum.

În Conference League, "ciocănarii" au câștigat toate meciurile: 1-0 vs Anderlecht, 3-2 vs Silkeborg și 3-1 vs FCSB. Pentru West Ham, urmează jocul cu Anderlecht de pe London Stadium programat joi, 13 octombrie, de la ora 22:00.