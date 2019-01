Cazul incredibil al antrenorului care a murit cu 15 minute inainte de proces. Era acuzat ca a abuzat sexual 11 copii

Era in drum spre tribunal, unde urma sa fie judecat pentru ca ar fi abuzat sexual 11 baieti.

Michael Carson, in varsta de 75 de ani, a murit intr-un accident de masina. Se afla in drum spre Peterborough Crown Court, unde era judecat pentru acuzatii de agresiune sexuala asupra a 11 baieti cu varste mai mici de 16 ani.



Carson a fost gasit mort in masina sa.



Fost scouter la Norwich, Peterborough si Cambdridge United, Carson ar fi comis delictele intre 1978 si 2009.