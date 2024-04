Bayern e pe cale să aducă un antrenor de top în locul lui Tuchel

De atunci, francezul a fost abordat de mai multe echipe precum Juventus, PSG și chiar au apărut zvonuri despre posibila sa venire la echipa națională a Franței, dar întotdeauna a ezitat să revină în rolul său de antrenor. Ei bine, în ultimele zile, Bayern a contactat agentul francezului pentru a-i transmite interesul clubului german în eventuala sa aducere pe "Allianz Arena".

Bayern traversează o perioadă sub așteptări, dominația sa în Bundesliga fiind pe cale să se încheie în acest sezon. Venirea lui Tuchel în martie 2023 a ajutat echipa bavareză să câștige campionatul german în sezonul trecut, după o căzătură a lui Borussia Dortmund în ultima zi, dar în acest sezon dominanța lui Bayer Leverkusen condusă de Xabi Alonso nu le-a dat nicio gură de aer bavarezilor.

Consecința a venit sub forma despărțirii de Tuchel, care va rămâne pe banca tehnică până la finalul sezonului.

În ultimele zile, oficialii clubului german au contactat anturajul lui Zinedine Zidane pentru a afla dacă este sau nu dispus să revină pe bancă, trei ani după ce a încheiat colaborarea cu Real Madrid. Numele lui Nagelsmann, Flick și Mourinho au fost deja menționate repetat ca posibili antrenori, dar ultima mișcare făcută de bavarezi indică interes spre antrenorul care a câștigat trei Ligi ale Campionilor consecutive cu Real Madrid, potrivit MARCA.

????????| NEW: Bayern have made CONTACT with Zinedine Zidane to find out whether he would be open to returning to the bench.

Odată ce lupta pentru titlu este ca și pierdută, Liga Campionilor este singura competiție rămasă pe care o pot câștiga germanii.

Cu câteva săptămâni în urmă, Zidane a participat la un meci al lui Juventus și a vorbit despre viitorul său.

"Să antrenez într-o zi în Italia? De ce nu? Orice poate întâmpla, dar momentan fac altceva. Sunt sigur că mă voi întoarce pe bancă, mi-ar plăcea să mă întorc la antrenat." a declarat Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane:

"Return to Italy as a coach? Why not, anything can happen in football. I'm currently doing something else...

But I really want to. Returning to Italy is a big and special thing for me! » pic.twitter.com/htzJkxYUyV