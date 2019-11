BREAKING NEWS: Unai Emery a fost DEMIS! Decizia radicala luata de conducerea clubului Arsenal dupa rezultatele slabe ale spaniolului

Esecul de pe teren propriu cu Frankfurt din Europa League i-a fost fatal lui Emery.

Arsenal a emis un comunicat oficial prin care anunta sfarsitul colaborari cu Unai Emery.

"Multumirile noastre cele mai sincere merg catre Unai si colegii sai care au facut eforturi de a readuce clubul la nivelul competitional pe care il asteptam si dorim cu totii. Ii uram lui Unai si echipei sale succes in viitor", a fost mesajul comunicat de Arsenal.

De asemenea, clubul a mai precizat ca decizia a fost luata din cauza rezultatelor slabe si performantelor care nu s-au ridicat la nivelul cerut.

Postul de antrenor la Arsenal va fi preluat de Freddie Ljungberg, o legenda a clubului, care a ales sa isi asume responsabilitatea pentru prima echipa in calitate de antrenor principal interimar.

Clubul este in cautarea unui nou antrenor principal si in momentul in care acesta va fi gasit se va face un anunt oficial, au mai precizat cei de la Arsenal.

Emery a preluat-o pe Arsenal in luna iulie din 2018, dar reusit sa induca echipei un nivel competitiv. Arsenal a ajuns in finala Europa League de anul trecut, cand a fost batuta fara drept de apel de rivala Chelsea cu 4-1.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019