BREAKING NEWS | Cluburile din Premier League au votat impotriva sistemului VAR! Anuntul facut dupa intalnirea de astazi

Tehnologia video nu va fi implementata in urmatorul sezon de Premier League.

La o intalnire a actionarilor Premier League ce a avut loc astazi la Londra, cele 20 de cluburi din prima liga engleza au votat impotriva implementarii sistemului VAR din urmatorul sezon! Intr-un comunicat oficial, Premier League a anuntat: "Am fost de acord sa continuam testarea avansata pentru Video Assistant Referees (VAR) pe parcursul sezonului 2018/2019.

Decizia a venit dupa discutii in detaliu in ceea ce priveste progresul facut de testele VAR in fotbalul englez si lectiile invatate din testele facute in alte tari. Cluburile au fost de acord ca testarea avansata sa continue pana la sfarsitul sezonului 2018/2019 pentru a imbunatati sistemul, mai ales in ceea ce priveste comunicarea cu cei aflati pe stadion si cei care se uita la televizor din intreaga lume.



Premier League va solicita ca sistemul VAR sa fie folosit mai mult in FA Cup si Carabao Cup in sezonul 2018/2019". Vestea vine la cateva zile dupa ce UEFA a anuntat ca nu va forta implementarea sistemului pentru sezonul viitor din UEFA Champions League si Europa League.