A refuzat Steaua si a fost aproape de Premier League! El poate fi viitorul GOLGETER din atacul Romaniei! Azi a marcat 3 goluri

Adi Petre a reusit un hat-trick in meciul de azi al lui Esbjerg!

Pustiul cumparat vara trecuta de la UTA cu 500 000 de euro, cel mai mare transfer facut vreodata in liga a 2-a din Romania, confirma asteptarile danezilor. Cu tripla de azi a ajuns la 9 goluri marcate in acest sezon si e printre golgeterii campionatului. Dupa 5-2 cu Nykobing, Esbjerg urca pe 4 in liga a 2-a din Danemarca. E la doar 3 puncte de prima pozitie, care inseaman promovare directa, si la unul in spatele locurilor de baraj.

Adi Petre, 20 de ani, a inscris 28 de goluri in 29 de partide pentru UTA sezonul trecut, in B. A fost dorit de Steaua, insa a preferat sa incerce o experienta in strainatate. Inainte de a semna cu Esberg, Petre a mai fost in atentia mai multor cluburi din Germania si Anglia.