Barcelona vrea neapărat să-l vândă pe Coutinho! Ce decizie a luat Aston Villa

Brazilianul a fost adus sub formă de împrumut pe Villa Park până la finele acestui sezon, la cererea antrenorului Gerrard. Barcelona a vrut, oricum, să scape de el, și este în continuare deschisă pentru un transfer definitiv al sud-americanului.

În contractul dintre Aston Villa și Barcelona există și o clauză de cumpărare definitivă pentru 40 de milioane de euro. Englezii nu au luat momentan decizia finală, urmând să aștepte până în luna mai, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Oricum, Barcelona ar trebui să-l vândă pe Coutinho în vara anului următor dacă vrea să scape de el, mai ales că acesta mai are contract cu gruparea catalană până în 2023.

