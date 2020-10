Atacantul care vrea sa dea "goluri" in ring! Cel mai GREU fotbalist din lume face pasul spre WRESTLING. Are 102 kilograme si i se spune "BESTIA"

La 38 de ani, masivul varf de atac Adebayo Akinfenwa isi pregateste intrarea in circuitul profesionist de wrestling.

In ciuda unor calitati fizice care nu-l recomanda ca fotbalist (102 kilograme, la o inaltime de 1,85 metri), Akinfenwa joaca de ani abuni la un nivel competitiv, in prezent fiind legitimata la Wycombe Wanderers, echipa din a doua divizie engleza.

Astfel, nici nu e e de mirare ca cel supranumit "Bestia" in fotbalul britanic a intrat in atentia promotorilor din disciplinele sportive de contact. Zilele trecute, Akinfenwa a dezvaluit ca e in discutii avansate cu celebrul Vince McMahon (omul numarul 1 din WWE) pentru a intra in lumea spectaculoasa a wrestlingului.

"Nu pot sa va spun exacat daca voi face acest pas, dar cu siguranta e ceva care ma pasioneaza, asa ca urmariti-ma!", le-a transmis Akinfenwa admiratorilor sai.

Tweet Wrestling Adebayo Akinfenwa Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!