Mijlocaşul defensiv portughez Joao Palhinha a părăsit clubul englez de fotbal Fulham, nou promovat în Premier League, pentru suma de 20 milioane euro, au anunţat, luni, cele două cluburi.

Palhinha, în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract pe cinci cu Fulham, a precizat gruparea londoneză antrenată de portughezul Marco Silva.

În afara indemnizaţiei de 20 milioane euro, transferul prevede un bonus de 2 milioane euro în funcţie de realizarea obiectivelor sportive, a precizat clubul lusitan.

Internaţional portughez (14 selecţii, 2 goluri), Joao Palhinha a fost obiectul mai multor împrumuturi în Portugalia înainte de a se impune la Sporting, clubul său formator, începând din 2020.

Mijlocaşul portughez a fost unul din artizanii câştigării titlului de campioană a Portugaliei de către Sporting la finalul sezonului 2020/2021, după o pauză de 19 ani.

