Aroganta INCREDIBILA a Miei Khalifa dupa ce s-a uitat la meciul lui Arsenal! Ce a putut sa posteze vedeta porno pe net

Mia Khalifa s-a distrat dupa Arsenal 0-3 City!

Fostul star Pornhub tine cu West Ham si nu scapa niciun prilej sa-i taxeze pe rivalii din nordul Londrei. Dupa ce Arsenal a fost invinsa clar de City pe Emirates, Mia i-a ironizat pe jucatorii lui Ljungberg.

Meciul lui Arsenal n-a putut fi urmarit in China dupa comentariile lui Mesut Ozil dinaintea partidei. Germanul a criticat lipsa te atitudine a tarilor musulmane in ceea ce-i priveste pe uigurii persecutati in China. Guvernul de la Beijing a impus cenzura totala si a blocat difuzarea meciului in toata tara.

"Daca nu ar fi fost terifiant de comunista, as spune ca fanii chinezi au avut noroc cu decizia guvernului lor de a nu fi expusi la un meci jucat de Arsenal", a scris Mia pe Twitter.

Conform mai multor organizatii care apara drepturile omului, in jur de un milion de oameni (majoritatea apartinand minoritatii uigure) ar fi fost arestati fara proces si trimisi in lagare de concentrare. China se apara si spune ca informatiile sunt incorecte.