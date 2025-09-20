Liverpool are 2-0 în derby-ul cu Everton la momentul redactării articolului, dar pe lângă spectacolul oferit de echipa lui Arne Slot, este spectacol și în tribunele arenei Anfield.

Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Anfield s-a umplut de energie! Momentul în care fanii lui Liverpool l-a comemorat pe Diogo Jota

Suporterii „cormoranilor” au oferit un moment special în minutul 20 al Merseyside derby.

Anfield s-a umplut de energie atunci când suporterii lui Liverpool au început să cânte melodia dedicată lui Diogo Jota.

Fanii „cormoranilor” l-au comemorat pe starul portughez care a murit în urmă cu câteva luni, în urma unui accident de mașină.