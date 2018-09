ISTERIE dupa transferul lui Karius. Prin ce trece dupa ce a ajuns la Besiktas

Loris Karius a avut cateva luni de cosmar dupa finala Champions League, pierduta de Liverpool la Kiev in fata lui Real Madrid.

Erorile sale au costat-o pe Liverpool trofeul. Nici in pregatirea de vara neamtul n-a parut ca-si revine. Klopp a hotarat ca portarul sa fie lasat sa plece. Karius a fost imprumutat doi ani la Besiktas. Turcii au optiunea de a-l cumpara definitiv in 2020, in cazul in care vor fi multumiti de el.

In primul interviu acordat in Turcia, Karius le-a povestit jurnalistilor ca e socat de interesul urias al fanelor lui Besiktas pentru el. :) Karius a primit si o porecla noua: "Casanova".

"In Anglia nu aveam asa multi fani. Aici vad ca sunt foarte multi si majoritatea sunt fete. Ies in oras, lumea ma recunoaste si vrea o poza cu mine", a spus Karius pentur Fanatik.

Portarul de 25 de ani vrea sa-si cumpere o locuinta pe malul marii: "Iubesc Bosforul si imi doresc mult o locuinta din care sa se vada marea. Asta imi propun sa fac acum, sa-mi gasesc o casa din care sa vad marea!"