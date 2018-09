Karius, un nou cosmar la Besiktas! Ce a putut sa-i faca Quaresma la antrenament

Quaresma nu ezita sa incerce executii spectaculoase. Si, de cele mai multe ori, ii ies!

Loris Karius a plecat in aceasta vara sub forma de imprumut pentru 2 ani de la Liverpool la Besiktas - portarul german a gafat grav in finala UEFA Champions League iar Jurgen Klopp a ales sa-l aduca pe Alisson Becker de la AS Roma pentru 65 de milioane de euro.

Karius a fost vinovat si pentru un gol primit de Besiktas in primul meci, iar la un antrenament a patit-o din nou - Karius a fost "executat" de Quaresma cu o rabona care s-a dus direct la vinclu!

"Frate, te-am lasat inscrii intentionat!" i-a scris ulterior Karius pe retelele de socializare.