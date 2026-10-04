Acuzații grave legate de transferul lui Erling Haaland la Manchester City: ”Ar trebui o pedeapsă severă!”

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Jesse Marsch, fostul antrenor al lui Leeds United, a lansat un atac dur împotriva celor de la Manchester City după verdictul primit din partea autorităților din Premier League.

Antrenorul american susține că întreg fotbalul britanic știa despre faptul că Manchester City încalcă grav regulamentul fairplay-ului financiar, însă nimeni nu a spus nimic.

Marsch crede că City ar trebui să primească o pedeapsă exemplară și a atras atenția și cu privire la transferul la Manchester City al lui Erling Haaland. Norvegianul a ajuns în Premier League în 2022, în urma unui transfer de 60 de milioane de euro de la Borussia Dortmund. Jesse Marsch susține, însă, că, în realitate, suma plătită ar fi fost mult mai mare.

”Cred că Manchester City ar trebui sancționată sever. Cred că ar trebui retrogradată și, apropo, toată lumea știa despre asta. Toată lumea știa. Când au spus că l-au transferat pe Erling Haaland pentru 52 de milioane de lire sterline (n.r. 60 de milioane de euro), toată lumea a fost ceva de genul: <<Da, sigur!>>”, a spus Jesse Marsch, conform The Guardian.