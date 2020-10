Accidentarea la TESTICULE nu-i da pace lui James Rodriguez. Aparatul MINUNE cu care se pune pe picioare si actrita din filmele pentru adulti care l-a consolat

Intr-o perioada buna a carierei, mijlocasul columbian James Rodriguez e chinuit de o lovitura primita intr-o zona sensibila.

Sud-americanul e unul dintre artizanii cu care echipa Everton a avut un start excelent de campionat in Premier League. Din pacate, James Rodriguez s-a ales la derby-ul cu Liverpool din urma cu doua saptamani cu o accidentare extrem de chinuitoare, la testicule.

In urma loviturii incasate, Rodriguez s-a ales cu un hematom destul de mare, drept pentru care medicii i-au recomandat sa apeleze la un aparat special (Normatec) care il ajuta in ceea ce priveste presiunea sangelui in picioare. In ciuda durerilor, el a reusit sa joace in urma cu o saptamana, cu Southampton, insa prezenta sa in etapa care vine, cu Newscastle, e pusa din nou sub semnul intrebarii.

In sprijinul lui James a sarit si una dintre cele mai "infocate" fane ale lui Everton, e vorba despre actrita porno Kendra Lust. Pe Twitter, la o postare referitoare la accidentarea nefericita a lui James Rodriguez Kendra a replicat scurt: "Ouch! Sper ca esti ok".