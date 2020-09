OFICIAL! Real Madrid a scapat de o rezerva de lux! James Rodriguez a semnat cu un club din Premier League! Cat au incasat spaniolii

James Rodriguez s-a transferat in Premier League dupa 6 ani petrecuti pe Santiago Bernabeu.

Columbianul va evolua in urmatorii ani la Everton, urmand a fi pregatit de Carlo Ancelotti, antrenorul care l-a chemat dupa el peste tot pe unde a fost.

Englezii au platit 25 de milioane de euro pentru Rodriguez, care ajunge in premiera in fotbalul englez. Acesta este al cincilea campionat in care va evolua columbianul, dupa aventurile in Portugalia, Spania, Franta si Germania.

Imediat dupa oficializarea mutarii, fotbalistul in varsta de 29 de ani a declarat ca este bucuros de reunirea cu Ancelotti.

"Sunt foarte, foarte fericit ca am ajuns la un club atat de important, dar si ca voi lucra din nou alaturi de un manager pe care il cunosc foarte bine. Sunt un castigator! Vad proiectul de aici si sunt convins ca totul va decurge foarte bine", a declarat James Rodriguez.

Mijlocasul a jucat, in trecut, pentru Banfield, Porto, Monaco, Bayern Munchen si Real Madrid, reusind in total, in cariera, 104 goluri si 125 de assist-uri.

Contractul sau cu Everton este valabil pentru urmatoarele doua sezoane, cu posibilitate de prelungire pentru inca un an.