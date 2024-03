Botoșănenii au pierdut în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României cu Sepsi OSK cu 1-2, după o primă repriză în care covăsnenii au controlat pe deplin jocul, în timp ce în cea de-a doua moldovenii nu au mai avut forța să revină pe tabela de marcaj.

Valeriu Iftime trage o concluzie: ”Sunt trist! Mi se pare nedrept”

Valeriu Iftime, patron FC Botoșani, a vorbit despre ultimele rezultate ale clubului și a precizat că e greu să emită pretenții, având în vedere că moldovenii se clasează pe ultima poziție în acest moment în campionat.

Formația dirijată de Bogdan Andone se află în ”zona fierbinte” cu 20 de puncte, la cinci lungimi în spatele celor de la Dinamo București, locul 15. Trei victorii, 11 remize și 14 eșecuri au consemnat moldovenii până în clipa de față.

”Greu de comentat. Suntem în fundul gropii, greu de emis multe pretenții în momentul ăsta. Chiar dacă am ratat un 11 metri, fotbalul e pe goluri. Am avut și neșansă, n-am ce să mai comentez. Îmi pare sincer rău, dar corabia mea se scufundă de la un meci la altul.

Se poate schimba (n.r. - situația), dar iar ai nevoie de niște puncte. Am 3-4 meciuri în care pierd puncte grele pe mâna mea, am avut un 11 metri ratat, 2-3 ocazii incredibile ratate, cu UTA am pierdut în ultima secundă, acasă cu Craiova de asemenea.

Parcă se adună doar la mine, la omul sărac, nici boii nu-i mai trag. Asta e! Sunt un pic trist acum, n-am niciun argument să mă simt în formă. Meciul dă speranțe că putem juca, dar trebuie să dăm gol.

Parcă mi se pare prea nedrept să iau două goluri așa. În fine, asta e”, a spus Valeriu Iftime pentru PRO TV și Sport.ro.

Pentru FC Botoșani urmează meciul cu "U" Cluj de duminică, 3 martie, de la ora 14:30. Partida va conta pentru etapa #29 din Superliga României