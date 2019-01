A semnat cu surpriza sezonului din Cupa Angliei imediat dupa ce a fost dat afara de CFR! Anunt de ultima ora

Urko Vera (31 de ani) si-a gasit repede echipa dupa despartirea de CFR Cluj.

Folosit doar 22 de minute de la inceputul sezonului, spaniolul a plecat de la campioana Romaniei in aceasta iarna. N-a ramas prea mult timp fara contract. A semant cu Oldham, echipa din liga a 4-a engleza. Varful de 31 de ani va fi coleg cu un alt fost jucator din Liga 1, Gevaro Nepomuceno, trecut pe la Petrolul.



Oldham e surpriza sezonului in Cupa Angliei. In 32-imi, a eliminat-o pe Fulham chiar la Londra, 2-1. In saisprezecimi, clubul din League Two da peste Doncaster Rovers.