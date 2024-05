Manchester City, care a suferit doar trei înfrângeri pe parcursul sezonului actual, a obţinut al şaselea titlu de campioană în ultimele şapte sezoane şi al zecelea din istoria sa.

După finala pierdută în FA Cup, 'cetățenii' au sărbătorit pe străzile din Manchester, iar Jack Grealish a fost la un pas să cadă din autocar, fiind ținut de colegii săi.

În acest sezon, Jack Grealish a evoluat în 36 de meciuri pentru 'cetățeni', marcând doar de trei ori.

Criticat pentru evoluțiile sub așteptări din această stagiune, britanicul a fost apărat chiar de Pep Guardiola. "Își va reveni. S-a confruntat cu diverse accidentări în acest sezon. Jack își va reveni la nivelul de anul trecut, sunt sigur", a declarat spaniolul.

