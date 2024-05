A câștigat al patrulea titlu consecutiv în Premier League și vrea să plece. Starul de la City, ademenit în Arabia Saudită

Manchester City, care a suferit doar trei înfrângeri pe parcursul sezonului actual, a obţinut al şaselea titlu de campioană în ultimele şapte sezoane şi al zecelea din istoria sa.

Brazilianul a ajuns pe Etihad Stadium în vara lui 2017, adus de la Benfica pentru 40 de milioane de euro.

În cei șapte ani de când este la Manchester City, Ederson a cucerit șapte trofee, însă sezonul acesta a fost marcat de numeroase accidentări. Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că mai multe cluburi din Arabia Saudită ar fi interesate de serviciile portarului.

???????? EXCL: Éderson could leave Man City in the summer transfer window in case of good proposal, it’s a possibility.

There’s already interest from Saudi Pro League clubs with Éderson considering possibilities at the end of the season.

It will be up to the player. ???????? pic.twitter.com/cXAcWSxd8z